Ижевчанин поменял 400 тыс рублей на несуществующий земельный участок

Опубликована: Сегодня 11:46



фото: lipetskinfo.ru фото: lipetskinfo.ru

В дежурную часть полиции обратился ижевчанин и сообщил, что в отношении него совершено мошенничество. Он рассказал правоохранителям, что его знакомый попросил в долг 400 тыс рублей. Деньги должны были пойти на строительство дома на участке земли, якобы имеющемся в его собственности. В последующем участок с домом предполагалось продать, а с вырученных средств вернуть долг с процентами.Между знакомыми была составлена расписка, по которой, в случае непредвиденных обстоятельств, участок земли переходил в собственность потерпевшему. Получив деньги, мужчина скрылся, а позже выяснилось, что данного участка земли не существует.По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, ранее судимый 37-летний ижевчанин, был задержан.