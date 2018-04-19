Мэр Ижевска ответил на критику главы Удмуртии про дорожный ремонт

Опубликована: Сегодня 12:57



фото: izh.ru фото: izh.ru

«Мне сейчас несколько трудно сориентироваться, поскольку я не присутствовал на мероприятии, поэтому я просмотрел все, что было в СМИ, там есть и противоречивые вещи. Сегодня мы в 8 утра собирались с дорожными службами. Это дело обсудили», - рассказал журналистам Юрий Тюрин.По его словам ремонт, который был выполнен в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», не вызвал у комиссии никаких нареканий. «Мы их точно все просмотрели, там комиссия работает с общественниками, но без комиссии еще раньше проехали. И к ним вопросов нет. Визуальный осмотр показал, что проект выполнен качественно, и Ижевск вошел в число немногих городов, где вопросов по выполнению этой важной программы нет. Я уверен, что на этот год мы получим миллиард рублей и тоже с этой задачей справимся», - сказал Юрий Тюрин.Он также отметил, что в СМИ звучит информация, связанная с ямочным ремонтом, однако речь скорее всего идет об аварийном устранении дефектов.«В СМИ звучит ямочный ремонт. Это немного искаженное понятие, потому что ямочный ремонт производится только при устойчивых положительных температурах, когда фрезеруется дефект, проливается асфальт и заделывается. Это отдельный может быть контракт или в рамках обслуживания, но на ямочный ремонт тоже дается гарантийное обязательство не меньше года, и он может служить как продление жизни дороге», - сказал Юрий Тюрин, уточнив, что сейчас на дорогах устраняются аварийные дефекты.«Все замечания по выполнению этой работы мы в соцсетях тоже видели. Мы их все разбираем, если чего-то не поняли, мы готовы разобрать, но большинство дефектов устранялось на дорогах, которые включены в план капитального ремонта. Поэтому, начиная с 15 мая, все покрытие вместе с тем, что было нанесено литым асфальтом, будет снято, и будет укладываться ремонт по соответствующей технологии. То небольшое количество дорог, которые не войдут в капремонт, на них тоже начиная с 15 мая или чуть позже будет выполнен ямочный ремонт», - сказал Юрий Тюрин.