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Где в Удмуртии можно проверить напавшего на вас клеща
Опубликована: Сегодня 14:04 Республиканское управление Роспотребнадзора опубликовало список лабораторий, проводящих диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей. Напомним, на 11 апреля было зарегистрировано 3 случая присасывания клещей в Удмуртии.
В настоящее время лаборатории работают в обычном режиме с 8:30 до 16:00, однако с началом эпидемиологической ситуации режим работы лабораторий может быть изменен.
В течение всего эпидсезона 2018 года на бесплатной основе будут проводиться исследования клещей для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, а также вдов участников ВОВ.