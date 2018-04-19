Где в Удмуртии можно проверить напавшего на вас клеща

Опубликована: Сегодня 14:04

фото: sentyabrinki.ru
Республиканское управление Роспотребнадзора опубликовало список лабораторий, проводящих диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей. Напомним, на 11 апреля было зарегистрировано 3 случая присасывания клещей в Удмуртии.

В настоящее время лаборатории работают в обычном режиме с 8:30 до 16:00, однако с началом эпидемиологической ситуации режим работы лабораторий может быть изменен.

В течение всего эпидсезона 2018 года на бесплатной основе будут проводиться исследования клещей для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, а также вдов участников ВОВ.



Наименование филиала

Адрес лаборатории

Проводимые исследования

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

г. Ижевск, ул. Ленина, 106

На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий, эрлихий, анаплазм и вируса ЛЗН

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове

г. Глазов, ул. Кирова, 27а

п. Балезино, ул. Азина, 17а

На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Игра

Игринский район, п. Игра, ул. Труда, д. 17

На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге

г. Можга, Ленина, 8

На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле

г. Сарапул, ул. Азина, 29

На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува

п. Ува, ул. Советская,7

На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий



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