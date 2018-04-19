Где в Удмуртии можно проверить напавшего на вас клеща

Опубликована: Сегодня 14:04



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Наименование филиала Адрес лаборатории Проводимые исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» г. Ижевск, ул. Ленина, 106 На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий, эрлихий, анаплазм и вируса ЛЗН Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове г. Глазов, ул. Кирова, 27а п. Балезино, ул. Азина, 17а На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Игра Игринский район, п. Игра, ул. Труда, д. 17 На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге г. Можга, Ленина, 8 На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле г. Сарапул, ул. Азина, 29 На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува п. Ува, ул. Советская,7 На наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий

В настоящее время лаборатории работают в обычном режиме с 8:30 до 16:00, однако с началом эпидемиологической ситуации режим работы лабораторий может быть изменен.В течение всего эпидсезона 2018 года на бесплатной основе будут проводиться исследования клещей для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, а также вдов участников ВОВ.