Приставы лишают ижевских должников по алиментам автомобилей и свободы

Опубликована: Сегодня 15:11



фото: avtoinsider.com фото: avtoinsider.com

Используя инновационные методы работы, судебный пристав установил, что транспортное средство в определённые часы находится на парковке у магазина на ул. Школьной. Автомобиль арестовали, изъяли и поместили на спецстоянку. Кроме того выяснилось, что должник неофициально трудоустроен в торговом центре на ул. Школьной. В случае, если мужчина не погасит задолженность в размере 120 тыс рублей в ближайшее время, авто будет передано на реализацию.А жительница Первомайского района Ижевска не желает оплачивать алименты на содержание троих детей. Она уже привлекалась к административной ответственности по статье «неуплата средств на содержание детей», но, отработав 60 часов на обязательных работах, соответствующих выводов не сделала. В результате дознаватель Первомайского районного отдела судебных приставов г. Ижевска возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ, максимальное наказание за которое - лишение свободы сроком до одного года.