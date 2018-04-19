Приставы лишают ижевских должников по алиментам автомобилей и свободы

Опубликована: Сегодня 15:11

фото: avtoinsider.com
По решению суда житель Октябрьского района Ижевска обязан оплачивать алименты на содержание детей, в размере 1/2 доли прожиточного минимума. Однако мужчина финансовой поддержки не оказывает и официально не трудоустраивается. В результате пристав установил, что у должника есть автомобиль «Лада Приора» и возбудил розыскное дело по его местонахождению.

Используя инновационные методы работы, судебный пристав установил, что транспортное средство в определённые часы находится на парковке у магазина на ул. Школьной. Автомобиль арестовали, изъяли и поместили на спецстоянку. Кроме того выяснилось, что должник неофициально трудоустроен в торговом центре на ул. Школьной. В случае, если мужчина не погасит задолженность в размере 120 тыс рублей в ближайшее время, авто будет передано на реализацию.

А жительница Первомайского района Ижевска не желает оплачивать алименты на содержание троих детей. Она уже привлекалась к административной ответственности по статье «неуплата средств на содержание детей», но, отработав 60 часов на обязательных работах, соответствующих выводов не сделала. В результате дознаватель Первомайского районного отдела судебных приставов г. Ижевска возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ, максимальное наказание за которое - лишение свободы сроком до одного года.


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