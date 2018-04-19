Первый легальный бордель открывается в России

Опубликована: Сегодня 16:20



фото: rvalik.ru фото: rvalik.ru

Первый досуговый центр начнет свою работу в конце апреля этого года в районе Москва-Сити. Особенность легального борделя в том, что клиентам отеля с почасовой оплатой предлагают арендовать секс-кукол с механическими движениями, подогревом и искусственным интеллектом. Аренда номера в Dolls Hotel обойдется в 1,5—2,5 тыс рублей в час и будет зависеть от типа номера — «Фантазийный», «С клеткой» или «Люкс». Вместе с секс-куклой аренда обойдется в 5 тыс рублей в час.В течение следующих 12 месяцев в России и странах СНГ проект запустит более 10 подобных центров. А в перспективе пяти лет планируется открытие более 50 представительств в городах-миллионниках и курортных зонах по всему миру.Соучредитель публичного дома секс кукол LumiDolls в Барселоне Сержи Прието рассказал, что по прогнозам Future of sex, к 2033 году 10% половых контактов будет между людьми и андроидами. По его словам, прогресс идет в сторону того, что секс с куклами последнего поколения по многим показателям схож с сексом с реальными женщинами, а в некоторых аспектах уже превосходит его.А основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров отметил, что опрос «Здоровье Mail.Ru» (в нем приняло участие 15 тысяч респондентов) показал, что 36% населения России чувствуют себя неудовлетворенными в сексуальной жизни.«Создание же полноценного досугового adult-центра на территории России — не только легальный и безопасный способ разнообразить свою сексуальную жизнь, но и шаг в сторону устранения на территории России одной из древнейших проблем цивилизации – насильной эксплуатации женщин (проституции), а также неоценимая помощь людям с психическими отклонениями. В Испании, например, до 30% клиентов заведения – люди, имеющие психологические или физиологические отклонения».Александров отметил, что после каждого клиента все куклы проходят тщательную медицинскую дезинфекцию с помощью специальных средств. Это гарантирует риск заражения и соответствует мировым стандартам.В состав Dolls Hotel входит сеть почасовых отелей с возможностью аренды секс-кукол и сервис по доставке секс-кукол на вечеринки и на дом. Кроме того, в Dolls Hotel занимаются продажей кукол, а также обучением и обслуживанием физических и юридических лиц по тематике adult-рынка, разрабатывают проекты в сфере виртуальной реальности, а также оказывают услуги для отелей сегмента SexTech.