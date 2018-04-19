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В Ижевске снесут здание театра им.Короленко
Опубликована: Сегодня 17:26 В Ижевске снесут здание театра им.Короленко. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, специалисты ещё раз проверили состояние объекта и пришли к выводу, что затраты на ремонт превышают расходы на строительство нового здания.
«Мне показали первоначальный проект, я увидел современное здание, хотя предполагал, что будем строить один к одному с тем, что есть сейчас. Если сохранение облика здания для вас не принципиально, давайте совместно рассмотрим другой вариант», - предложил Александр Бречалов на встрече с членами исполкома всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш».
Он напомнил, что объект предусмотрено открыть к 100-летию удмуртской государственности, поэтому уже нынче необходимо демонтировать здание и параллельно готовить проектно-сметную документацию, чтобы успеть пройти госэкспертизу и уже в апреле-мае следующего года приступить к активному строительству.