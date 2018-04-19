В Ижевске снесут здание театра им.Короленко

Опубликована: Сегодня 17:26



фото: fotogorodov.ucoz.ru фото: fotogorodov.ucoz.ru

«Мне показали первоначальный проект, я увидел современное здание, хотя предполагал, что будем строить один к одному с тем, что есть сейчас. Если сохранение облика здания для вас не принципиально, давайте совместно рассмотрим другой вариант», - предложил Александр Бречалов на встрече с членами исполкома всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш».Он напомнил, что объект предусмотрено открыть к 100-летию удмуртской государственности, поэтому уже нынче необходимо демонтировать здание и параллельно готовить проектно-сметную документацию, чтобы успеть пройти госэкспертизу и уже в апреле-мае следующего года приступить к активному строительству.