Облачная с северным ветром погода ожидает ижевчан в пятницу, 20 апреля

Опубликована: 19 Апреля 2018 г. 18:37

фото: severinform.ru
Облачная с прояснениями погода ждет жителей Удмуртии в пятницу, 20 апреля. По сообщению пресс-службы республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр, в центральных и южных районах ночью и днем возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть северный: ночью 4-9 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ближайшей ночью 0...+5°С, днем воздух прогреется до +5...+10°С. Атмосферное давление 739 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 50 %.


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