Россия может прекратить авиационное сообщение с США

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 24-lenta.ru
В четверг, 19 апреля, в Министерстве иностранных дел России сообщили о том, что наша страна может прекратить авиасообщение с Соединенными Штатами Америки в связи с долгосрочной выдачей американских виз российским гражданам.

Связано это с тем, что экипажи компании «Аэрофлот» — она единственная совершает регулярные рейсы между странами — столкнулись с растущими трудностями в получении виз. Американцы увеличили срок ожидания визового собеседования сначала до 85 дней, а сейчас до 250 дней, то есть человек должен ждать ответа от посольства восемь месяцев.

«Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно. Визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно — в качестве дополнительного рычага давления», - говорится на сайте МИД РФ.

В ведомстве также пояснили, что американцы намеренно «отыгрываются на российских гражданах за независимый курс России на международной арене».

«Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отношения России и США усугубились с новой силой после событий в Сирии. На прошлых выходных США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большинство ракет были сбиты сирийскими силами ПВО. Погибших нет, пострадали 3 человека.



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