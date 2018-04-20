Ижевские полицейские вернули украденный у лежащей в больнице девочки планшетный компьютер

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: abnews.ru фото: abnews.ru

41-летний мужчина рассказал, что его дочь находилась на лечении в одной из городских больниц. Для того чтобы не отставать в учебе, девочка взяла с собой планшетный компьютер.- В пятницу, 2 марта, дедушка пришел навестить девочку и обнаружил, что у нее пропал «планшет», - рассказал ижевчанин. – Мы сразу же обратились в полицию. Ущерб составил 20 тыс рублей.Спустя несколько дней полицейские вернули владельцу похищенное имущество. Было установлено, что планшетный компьютер похитила 13-летняя школьница, состоящая на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Она тоже находилась на лечении в этой больнице, а в день пропажи компьютера была выписана домой.