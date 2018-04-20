В Ижевске разыскивают 22-летнюю Дарью Филиппову

Опубликована: Сегодня 10:34

фото: vk.com/psoregion18
В Ижевске разыскивают 22-летнюю девушку. Филиппова Дарья Дмитриевна ушла из дома (г. Ижевск, ул. Орджоникидзе) в неизвестном направлении 16 апреля 2018 года около 6 часов, и с тех пор о ней ничего не известно.

Была одета: ярко-желтая куртка чуть ниже талии, ботинки светло-коричневые, синие джинсы. При себе имела зеленый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят незамедлительно позвонить по телефонам:
Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию, по телефону 02 (с мобильного 102).


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