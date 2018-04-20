В Ижевске разыскивают 22-летнюю Дарью Филиппову

Опубликована: Сегодня 10:34



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Была одета: ярко-желтая куртка чуть ниже талии, ботинки светло-коричневые, синие джинсы. При себе имела зеленый рюкзак.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят незамедлительно позвонить по телефонам:Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию, по телефону 02 (с мобильного 102).