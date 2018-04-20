Житель Ижевска размещал в соцсети интимные фото подростков

Опубликована: Сегодня 11:41

фото: vk.com
До 8 лет лишения свободы грозит 25-летнему ранее не судимому жителю Ижевска, подозреваемого в изготовлении и обороте материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Молодой человек является администратором публичного сообщества в соцсети «ВКонтакте», где размещались интимные фото несовершеннолетних.

По данным следствия, подозреваемый создал и администрировал в соцсети «ВКонтакте» публичное закрытое сообщество под названием «Слили Ижевск», где с декабря 2017 года размещал интимные фото подростков. Снимкм сопровождались сведениями об изображенных на них лицах, включая имя и место учебы, в том числе номер образовательного учреждения и класс. В ряде постов содержалась информация о том, что изображенные на фото лица в возрасте от 12 лет вступают в интимные отношения. Сообщество насчитывает свыше трех тысяч участников. Вступить в него можно было, подав соответствующую заявку администратору сообщества.

Преступная деятельность подозреваемого пресечена следователями совместно с сотрудниками отдела «К». На допросе он признал свою вину и пояснил, что такими образом привлекал аудиторию потенциальных пользователей для других групп игровой направленности, где также являлся модератором.

В квартире подозреваемого произведен обыск, изъят системный блок, содержащий запрещенные материалы. Правоохранители разыскивают в целях допроса изображенных на фото людей.


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