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Внедорожник и такси столкнулись сегодня на перекрестке улиц Орджоникидзе и Краева в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:47 Сегодня утром, 20 апреля, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Краева произошла авария. Как пишут очевидцы в соцсети ВКонтакте, столкнулись две иномарки, Honda CR-V и автомобиль такси.
Момент столкновения автомобилей попал на запись видеорегистратора. Видно, как внедорожник выезжает на перекресток на желтый сигнал светофора, а в это время на Краева налево поворачивает автомобиль такси.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается.