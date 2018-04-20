Внедорожник и такси столкнулись сегодня на перекрестке улиц Орджоникидзе и Краева в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:47



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Момент столкновения автомобилей попал на запись видеорегистратора. Видно, как внедорожник выезжает на перекресток на желтый сигнал светофора, а в это время на Краева налево поворачивает автомобиль такси.Оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается.