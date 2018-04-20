Внедорожник и такси столкнулись сегодня на перекрестке улиц Орджоникидзе и Краева в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Сегодня утром, 20 апреля, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Краева произошла авария. Как пишут очевидцы в соцсети ВКонтакте, столкнулись две иномарки, Honda CR-V и автомобиль такси.

Момент столкновения автомобилей попал на запись видеорегистратора. Видно, как внедорожник выезжает на перекресток на желтый сигнал светофора, а в это время на Краева налево поворачивает автомобиль такси.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается.


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