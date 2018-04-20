В России вырастут пошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения

Опубликована: Сегодня 13:52



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Законопроектом предлагается увеличить размер пошлины за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации, с 3500 до 5000 рублей, для граждан в возрасте до 14 лет – с 1500 до 2500 рублей.Правительство также поддержало идею увеличить пошлину за изготовление национального водительского удостоверения с двух до трех тысяч рублей. Пошлина за свидетельство о регистрации транспортных средств вырастет с 800 до 1500 рублей.В законопроекте отмечается, что увеличение размеров пошлин позволит частично компенсировать затраты на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения с электронными носителями информации.