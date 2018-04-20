Уроженец Удмуртии Давид Белявский завоевал «серебро» Чемпионата России

Опубликована: Сегодня 15:02



фото: sportgymrus.ru фото: sportgymrus.ru

Первое место занял Артур Далалоян, получивший 86,290 балла. Бронзовым призёром в этой дисциплине стал Владислав Поляшов, выступающий за Звенигород и Чебоксары, который набрал 82,450 балла.Напомним, соревнования проходят с 18 по 22 апреля в Казани (Татарстан).