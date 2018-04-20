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Уроженец Удмуртии Давид Белявский завоевал «серебро» Чемпионата России
Опубликована: Сегодня 15:02 Уроженец Удмуртии Давид Белявский, выступающий за Екатеринбург и Ижевск, завоевал серебряную медаль Чемпионата России в личном многоборье. Как сообщает Федерация спортивной гимнастики РФ, двукратный олимпийский чемпион набрал 82,750 балла, уступив 3,54 очка представителю Москвы.
Первое место занял Артур Далалоян, получивший 86,290 балла. Бронзовым призёром в этой дисциплине стал Владислав Поляшов, выступающий за Звенигород и Чебоксары, который набрал 82,450 балла.
Напомним, соревнования проходят с 18 по 22 апреля в Казани (Татарстан).
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