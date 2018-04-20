Черный кот принес в резиденцию главы Удмуртии темные вести

Опубликована: Сегодня 16:12



фото: facebook.com/evgenya.samuskova фото: facebook.com/evgenya.samuskova

Evgenya Samuskova Чёрный котёнок забежал в резиденцию главы Удмуртии

Правда, попасть на прием очаровательный комочек меха не смог. Как подсказывает нам логика, у котят не бывает кулачков, и котенок не смог постучаться мягкой лапкой в кабинет чиновника.А кому черный котенок перешел дорогу в администрации главы и правительства Удмуртии, вероятно, мы узнаем на следующей неделе из экстренных новостей.