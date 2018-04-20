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Черный кот принес в резиденцию главы Удмуртии темные вести
Опубликована: Сегодня 16:12 В резиденцию главы Удмуртии сегодня зашел черный котенок. Он искал Леонида Кондакова, начальника управления внутренней политики администрации главы и правительства Удмуртской Республики.
Правда, попасть на прием очаровательный комочек меха не смог. Как подсказывает нам логика, у котят не бывает кулачков, и котенок не смог постучаться мягкой лапкой в кабинет чиновника.
А кому черный котенок перешел дорогу в администрации главы и правительства Удмуртии, вероятно, мы узнаем на следующей неделе из экстренных новостей.