Черный кот принес в резиденцию главы Удмуртии темные вести

Опубликована: Сегодня 16:12

фото: facebook.com/evgenya.samuskova
В резиденцию главы Удмуртии сегодня зашел черный котенок. Он искал Леонида Кондакова, начальника управления внутренней политики администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

Правда, попасть на прием очаровательный комочек меха не смог. Как подсказывает нам логика, у котят не бывает кулачков, и котенок не смог постучаться мягкой лапкой в кабинет чиновника.

А кому черный котенок перешел дорогу в администрации главы и правительства Удмуртии, вероятно, мы узнаем на следующей неделе из экстренных новостей.

Evgenya Samuskova

Чёрный котёнок забежал в резиденцию главы Удмуртии


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