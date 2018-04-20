Госавтоинспекция проводит в Удмуртии проверку состояния автодорог

Опубликована: Сегодня 17:22

фото: dorinfo.ru
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике проводит проверки эксплуатационного состояния автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов республики на предмет наличия дефектов покрытия проезжих частей и участков их подтопления.

Так, с целью устранения выявленных недостатков с 13 по 19 апреля выдано 11 предписаний, из них 3 в Ижевске. По факту допущенных нарушений обязательных требований, предъявляемых к состоянию покрытия проезжих частей, возбуждено 5 административных дел по признакам статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в городе Ижевске – 3).

Работа по выявлению и устранению недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог находится на постоянном контроле Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике, и будет продолжаться в дальнейшем.


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