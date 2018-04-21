Сотрудники ДПС в Глазове открыли огонь по нарушителю

Опубликована: 20 Апреля 2018 г. 18:32

фото: m.baikal-media.ru
Чтобы остановить автомобиль нарушителя, глазовским сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие. Об этом журналистам информагентства Сусанин сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Произошел инцидент около двух часов ночи 20 апреля. Сотрудники ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-2109», который ехал с выключенными фарами. Подъехав ближе к экипажу, водитель испугался, и его автомобиль заглох. Когда сотрудники начали подходить к подозрительному водителю, он завел машину и начал уезжать.

Во время погони водителя неоднократно предупреждали применить оружие, если он не остановится. Позднее один из инспекторов направил предупредительный выстрел в воздух, после чего 7 прицельных по машине. Водитель от испуга съехал в кювет, и лишь тогда его задержали. Нарушителем оказался 18-летний житель Балезинского района, который не имел права управления авто.


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