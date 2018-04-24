В хищении 1,5 млн рублей обвинили бывшего начальника ижевского отделения «Почты России»

Опубликована: Сегодня 10:27



фото: rb7.ru фото: rb7.ru

В сентябре 2017 года обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи, внесла в документы, поступившие из отдела Пенсионного фонда России в Ижевске, ложные сведения. После этого она похитила из кассы деньги, подлежащие выплате пенсионерам, в особо крупном размере.За совершение этого преступления женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.