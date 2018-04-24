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В хищении 1,5 млн рублей обвинили бывшего начальника ижевского отделения «Почты России»
Опубликована: Сегодня 10:27 Бывшего начальника одного из ижевских отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» обвиняют в хищении более 1,5 млн. рублей путем их присвоения. На сегодняшний день уголовное дело направлено в суд.
В сентябре 2017 года обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи, внесла в документы, поступившие из отдела Пенсионного фонда России в Ижевске, ложные сведения. После этого она похитила из кассы деньги, подлежащие выплате пенсионерам, в особо крупном размере.
За совершение этого преступления женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.