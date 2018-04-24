Контрафактную одежду и обувь обнаружили в магазинах Удмуртии

Опубликована: 23 Апреля 2018 г. 11:33

фото: beliybarhat.ru
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провели проверки, направленные на выявление в продаже фальсифицированных изделий легкой промышленности. В результате трёх проведённых проверок в продаже были выявлены контрафактные одежда и обувь.

Так, в можгинском магазине «Эгоист» (ИП Валиева Т.Р.) нашли три футболки с запатентованным в РФ товарным знаком «KENZO». В той же Можге, в магазине «Планета низких цен» (ИП Джалилян К.М.), обнаружили женскую кофту с товарным знаком «Adidas» и детские кроссовки с этим же запатентованным знаком.

После проверки в ижевском ТЦ «Флагман» в магазине «Асеан» (ИП Чан Ван Хай) специалистами были выявлены в продаже 4 женские сумки, сопровождаемые запатентованным в РФ товарным знаком «Chanel».

По всем фактам выявленных в продаже фальсифицированных товаров продавцами не были представлены документы, подтверждающие наличие договора между правообладателем и продавцом об использовании товарного знака. Было составлено 3 протокола по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ: по двум делам суды вынесли постановления на общую сумму 10 тыс рублей с конфискацией предметов правонарушений, по 1 делу выдано предупреждение.


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