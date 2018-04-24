Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Удмуртии

Опубликована: 23 Апреля 2018 г. 12:41



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Неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода – женщину 1981 года рождения. В результате ДТП женщина получила смертельную травму.Очевидцев данного ДТП и предшествующей дорожно-транспортной обстановки убедительная просьба позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (3412) 415-700 и 415-701, либо 02.