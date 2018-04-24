Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Удмуртии

Опубликована: 23 Апреля 2018 г. 12:41

фото: 18.мвд.рф
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом разыскивают в Удмуртии. Произошло оно 21 апреля, около 2:10, в Алнашском районе на 56 километре автодороги «Подъезд к городу Пермь от автомобильной дороги М-7 «Волга»», поворот на д. Удмуртский Тоймобаш.

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода – женщину 1981 года рождения. В результате ДТП женщина получила смертельную травму.

Очевидцев данного ДТП и предшествующей  дорожно-транспортной обстановки убедительная просьба позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (3412) 415-700 и 415-701, либо 02.


Теги
Россия наркотики ДТП образование СКП депутат фестиваль финансы спортсмен медицина животные семья ветеран ГИБДД инвалид Москва МВД Игра Завьялово молодежь армия здоровье ремонт творчество промышленность МЧС Голливуд школа преступление торговля ИжГТУ транспорт пристав Ижавто оружие Владимир Путин СМИ прокуратура убийство терроризм строительство занятость праздник Малая Пурга алкоголь природа рейтинг безопасность Александр Волков Госсовет УР зоопарк музыка туризм Воткинск Глазов выборы суд банк бизнес телевидение хоккей кино дороги Дмитрий Медведев Можга Интернет Сарапул футбол штраф конкурс пожар Ижевск Ува Балезино самолет вода долг звезда видео розыск ЖКХ мода полиция США Украина погода дети свадьба траур лес выставка Удмуртия пенсия ГЖД Новый год/Рождество технологии физкультура бюджет религия правительство
Все теги
Яндекс.Погода