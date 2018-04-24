Ижевчанин пытался украсть шампунь и потерял сумку с мобильниками

Опубликована: 23 Апреля 2018 г. 13:47

фото: youtube.com
До 7 лет лишения свободы грозит ижевчанину, пытавшемуся украсть из магазина несколько бутылок шампуня. У молодого человека не только не удался план похищения средств по уходу за волосами, так он еще и оставил на месте преступления свою сумку с мобильниками.

Днем 20 апреля в отдел полиции Ленинского района Ижевска обратились сотрудники одного из магазинов по ул. Клубной с сообщением о хищении шампуня из торгового зала. Они рассказали, что неизвестный мужчина пытался похитить 4 бутылки шампуня. Это заметила одна из сотрудниц магазина и попыталась остановить злоумышленника. В результате мужчина оставил 3 бутылки шампуня и скрылся, но при этом выронил на месте происшествия свою сумку, в которой находилось 2 мобильных телефона.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Ущерб составил 677 рублей.

Вором-неудачником оказался 21-летний ижевчанин, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Решения суда он будет дожидаться в изоляторе временного содержания.


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