Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, родила третьего ребенка

Опубликована: 23 Апреля 2018 г. 16:49

фото: znamenitka.ru
Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма и герцогиня Кембриджская, родила третьего ребенка — мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца. Роды прошли в больнице Святой Марии в Паддингтоне, где герцогиня родила обоих старших детей.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Вес младенца - 3,8 килограмма, пишет Дождь.

В больницу герцогиню привезли утром в понедельник, 23 апреля, ее сопровождал муж. Он присутствовал при родах. О беременности Кэтрин Кенсингтонский дворец сообщил в октябре 2017 года. С 22 марта герцогиня не участвовала в официальных мероприятиях.


Ребенок будет пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

Кейт Миддлтон и сын принца Уэльского Уильям поженились в апреле 2011 года. Они познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, после свадьбы королева присвоила им титулы герцога и герцогини Кембриджских.

В 2013 году у пары родился сын Джордж, в 2015 — дочь Шарлотта.


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