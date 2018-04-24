В Удмуртии сожгли партию колумбийских хризантем

Опубликована: 23 Апреля 2018 г. 18:36

фото: rshn43.ru
В республике уничтожена партия хризантем, поражённых западным (калифорнийским) трипсом. 320 срезов цветов были выращены в Колумбии и привезены в Удмуртию автотранспортом из Москвы.

Как сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, факт обнаружения вредителя был подтверждён лабораторными исследованиями в Татарской межведомственной ветлаборатории. Заражённая партия была уничтожена путём сожжения.

Западный цветочный трипс — карантинный вредитель, повреждающий почти все виды культурных растений, среди которых огурцы, салат и перец, а из цветочных-хризантемы, герберы, розы и сенполии. Основной вред причиняют личинки и взрослые насекомые (имаго) трипса. Они питаются почти на всех частях растений (кроме подземных) — на листьях, цветках, побегах и бутонах: ротовым аппаратом прокалывают кожицу и высасывают содержимое клеток растения. В начале заражения на растениях появляются желтые хлоротичные пятна или штрихи. Поражённые органы растения вянут, на них появляются некротические отверстия. Поражённые листья нередко опадают, а бутоны цветов не раскрываются.


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