В Удмуртии сожгли партию колумбийских хризантем

Опубликована: 23 Апреля 2018 г. 18:36



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Как сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, факт обнаружения вредителя был подтверждён лабораторными исследованиями в Татарской межведомственной ветлаборатории. Заражённая партия была уничтожена путём сожжения.Западный цветочный трипс — карантинный вредитель, повреждающий почти все виды культурных растений, среди которых огурцы, салат и перец, а из цветочных-хризантемы, герберы, розы и сенполии. Основной вред причиняют личинки и взрослые насекомые (имаго) трипса. Они питаются почти на всех частях растений (кроме подземных) — на листьях, цветках, побегах и бутонах: ротовым аппаратом прокалывают кожицу и высасывают содержимое клеток растения. В начале заражения на растениях появляются желтые хлоротичные пятна или штрихи. Поражённые органы растения вянут, на них появляются некротические отверстия. Поражённые листья нередко опадают, а бутоны цветов не раскрываются.