ГИБДД предлагает объединить «площадку» и «город» в один экзамен

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: drive2.ru фото: drive2.ru

По его словам, нововведение позволит исключить дублирование и увидеть, как водитель ориентируется в транспортном потоке. Черников отметил, что сейчас сдают экзамен с первого раза лишь восемь процентов претендентов на водительские удостоверения.Изменения, которые предлагают в ГИБДД, сейчас обсуждаются в Минобрнауки. По мнению Черникова, окончательное решение будет принято в течение года.