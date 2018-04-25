|
ГИБДД предлагает объединить «площадку» и «город» в один экзамен
Опубликована: Сегодня 08:30 ГИБДД планирует объединить две части экзамена по вождению — площадку и город — в единый. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.
По его словам, нововведение позволит исключить дублирование и увидеть, как водитель ориентируется в транспортном потоке. Черников отметил, что сейчас сдают экзамен с первого раза лишь восемь процентов претендентов на водительские удостоверения.
Изменения, которые предлагают в ГИБДД, сейчас обсуждаются в Минобрнауки. По мнению Черникова, окончательное решение будет принято в течение года.