18-летний ижевчанин воткнул нож в грудь своей несовершеннолетней сожительнице

Опубликована: Сегодня 09:34



фото: masrawy.com фото: masrawy.com

Ранее судимый 18-летний обвиняемый нигде не учился и не работал, и при этом жил в гражданском браке с 17-летней девушкой в ее квартире. 16 марта текущего года он устроил с сожительницей ссору на почве ревности и ударил ее ножом в грудь, после чего скрылся. Девушка была госпитализирована в больницу, где ей оказана медицинская помощь.Скрываясь от правоохранительных органов, злоумышленник решил избавиться от улик: сжег оружие преступления - нож, и закопал его на земельном участке своего знакомого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена в кратчайшие сроки. Уже 18 апреля обвиняемого задержали сотрудники Росгвардии, и решением суда он был помещен под стражу.