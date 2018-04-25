Женщина и ее 10-летняя дочь пострадали в ДТП на дороге Ижевск – Ува

Опубликована: Сегодня 10:41



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

33-летняя водитель автомобиля «Шевроле» не справившись с управлением и съехала с дороги. В результате ДТП женщина и ее пассажир – 10-летняя девочка, получили травмы и были госпитализированы.В Госавтоинспекции напомнили, что водитель, в салоне которого находятся дети, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна.