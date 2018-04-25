Женщина и ее 10-летняя дочь пострадали в ДТП на дороге Ижевск – Ува

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Женщину-водителя и ее малолетнюю дочь госпитализировали после ДТП в Увинском районе Удмуртии. Произошла авария в воскресенье, 22 апреля, около 12:30 минут, на 61 км автодороги «Ижевск – Ува».

33-летняя водитель автомобиля «Шевроле» не справившись с управлением и съехала с дороги. В результате ДТП женщина и ее пассажир – 10-летняя девочка, получили травмы и были госпитализированы.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель, в салоне которого находятся дети, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна.


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