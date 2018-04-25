Почти 12 тысяч единиц контрафактной продукции изъяли в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:53



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

Всего за период операции сотрудниками ОВД проведено 2030 проверок, в том числе проверено 963 организации, осуществляющие розничную торговлю, 6 предприятий – производителей промышленной продукции, 1044 единицы транспорта.Выявлено 95 административных правонарушений, 5 из которых связаны с нарушением авторских прав. Возбуждено 13 уголовных дел, из них 6 – по фактам сбыта контрафактной алкогольной продукции, 4 – по фактам незаконного использования средств индивидуализации товаров.