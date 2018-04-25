|
Почти 12 тысяч единиц контрафактной продукции изъяли в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:53 Полицейские во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» изъяли из незаконного оборота в Удмуртии около 12 тысяч единиц контрафактной продукции. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, общая стоимость товаров превысила 15 млн рублей.
Всего за период операции сотрудниками ОВД проведено 2030 проверок, в том числе проверено 963 организации, осуществляющие розничную торговлю, 6 предприятий – производителей промышленной продукции, 1044 единицы транспорта.
Выявлено 95 административных правонарушений, 5 из которых связаны с нарушением авторских прав. Возбуждено 13 уголовных дел, из них 6 – по фактам сбыта контрафактной алкогольной продукции, 4 – по фактам незаконного использования средств индивидуализации товаров.