Почти 12 тысяч единиц контрафактной продукции изъяли в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:53

фото: 18.мвд.рф
Полицейские во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» изъяли из незаконного оборота в Удмуртии около 12 тысяч единиц контрафактной продукции. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, общая стоимость товаров превысила 15 млн рублей.

Всего за период операции сотрудниками ОВД проведено 2030 проверок, в том числе проверено 963 организации, осуществляющие розничную торговлю, 6 предприятий – производителей промышленной продукции, 1044 единицы транспорта.

Выявлено 95 административных правонарушений, 5 из которых связаны с нарушением авторских прав. Возбуждено 13 уголовных дел, из них 6 – по фактам сбыта контрафактной алкогольной продукции, 4 – по фактам незаконного использования средств индивидуализации товаров.


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