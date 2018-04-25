Завтра снег в Удмуртии растает, а воздух прогреется до +10 °С

Опубликована: Сегодня 13:03

фото: rk.karelia.ru
Уже завтра от выпавшего в Удмуртии снега не останется и следа. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина.

Завтра днем, 25 апреля, в республике осадков не ожидается, а воздух прогреется до +5..+10 °С.

В четверг и субботу пройдут умеренные дожди. В остальные дни будет без осадков, лишь местами возможны небольшие дожди.

К воскресенью ожидается потепление до +15 °С. 


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