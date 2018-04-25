|
Завтра снег в Удмуртии растает, а воздух прогреется до +10 °С
Опубликована: Сегодня 13:03 Уже завтра от выпавшего в Удмуртии снега не останется и следа. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина.
Завтра днем, 25 апреля, в республике осадков не ожидается, а воздух прогреется до +5..+10 °С.
В четверг и субботу пройдут умеренные дожди. В остальные дни будет без осадков, лишь местами возможны небольшие дожди.
К воскресенью ожидается потепление до +15 °С.