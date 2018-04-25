Йогурт помог полицейским задержать ижевчанина, ограбившего супермаркет

Опубликована: Сегодня 14:10

фото: borovskr.ru
По подозрению в хищении продуктов из супермаркета полицейские задержали 21-летнего ранее судимого ижевчанина. Законом за такое преступление предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

В конце марта в одном из магазинов по ул. Ворошилова молодой человек попытался пронести мимо кассовой зоны две корзины с продуктами, но был замечен сотрудниками торгового зала. Тогда злоумышленник одну корзину оставил, а со второй быстро вышел из магазина и скрылся.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Сумма ущерба превысила 2 500 рублей.

Личность подозреваемого полицейские установили по следам рук, оставленным грабителем на банке йогурта, который лежал на кассе в корзине.


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