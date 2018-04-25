В Ижевске две улицы закрыли на ремонт

Опубликована: Сегодня 15:16



фото: amic.ru фото: amic.ru

«Временно <…> ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения <…> по улицам Цветочной, Салютовской до окончания мероприятий по приведению в нормативное состояние», - говорится в документе.На указанных улицах установлены предупреждающие знаки.