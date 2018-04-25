В Ижевске две улицы закрыли на ремонт

Опубликована: Сегодня 15:16

фото: amic.ru
В связи с неудовлетворительным состоянием дороги в Ижевске временно ограничили движение по улицам Цветочная и Салютовская. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте городских властей.

«Временно <…> ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения <…> по улицам Цветочной, Салютовской до окончания мероприятий по приведению в нормативное состояние», - говорится в документе.

На указанных улицах установлены предупреждающие знаки.


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