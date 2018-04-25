Авария унесла жизнь водителя иномарки на трассе Ижевск-Ува

Опубликована: Сегодня 16:42



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Сегодня, 24 апреля, около 6:30, на 14 километре автодороги «Ижевск-Ува» (Завьяловский район), произошло столкновение между автомобилями «УАЗ Патриот», под управлением мужчины, 1959 года рождения, и «Hyundai» под управлением мужчины, 1962 года рождения.В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» получил смертельную травму, водитель автомобиля «УАЗ» и его пассажир -подросток, 2001 года рождения, получили травмы.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожногодвижения: будьте предельно внимательны! При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Даже незначительное превышение скорости может привести к ДТП.