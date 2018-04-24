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В США впервые провели успешную операцию по пересадке пениса
Опубликована: Сегодня 18:03 В США провели первую в мире успешную пересадку пениса и мошонки. Операцию осуществили специалисты больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе. Как пишет Oane.ws, информация об успехах медиков появилась в ряде зарубежных СМИ.
На проведение операции потребовалось 14 часов. В операционной работали 2 хирурга-уролога и 9 пластических хирургов. Половой орган, мошонку без тестикул и часть брюшины были заимствованы у мертвого донора. Человек, которому провели операцию, пожелал остаться инкогнито, однако известно, что репродуктивные органы и ноги он потерял во время взрыва самодельной бомбы в Афганистане.
Американец долгое время страдал от собственного несовершенства и ощущал себя неполноценным. По его словам, он ненавидел свое искалеченное тело и не мог найти себе пару. Какой-то период пациент вообще не воспринимал себя как мужчину.
В данный момент больной находится под наблюдением медиков. Они уверены, что уже через несколько месяцев он сможет самостоятельно сходить в туалет «по-маленькому», а затем у него восстановится и сексуальная функция. При этом иметь собственных детей мужчина не сможет.
На сегодняшний день в мире известны два подобных случая трансплантации пениса, однако тогда пациентам не были пересажены мошонка и другие ткани.