|
В Удмуртии завершилась оперативно-профилактическая операция «Арсенал»
Опубликована: Сегодня 08:30 В Удмуртии завершилась оперативно-профилактическая операция «Арсенал». За время проведения операции сотрудниками ОВД из незаконного оборота изъято 20 единиц различного вида оружия, в т.ч. 6 единиц самодельно изготовленного оружия (2 обреза охотничьих ружей, 2 пистолета и 1 револьвер с возможностью стрельбы боевыми патронами), 6 гладкоствольных охотничьих ружей, 4 единицы холодного оружия, основные части к нарезному оружию, 320 штук патронов различного калибра, 800 гр. взрывчатых веществ (порох). Подразделениями ЭКЦ проведено 36 баллистических и взрывотехнических исследований и экспертиз.
В результате проведенных мероприятий по фактам изъятия оружия и боеприпасов возбуждено 32 уголовных дела, из них: 25 уголовных дел по фактам незаконного хранения, ношения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222 УК РФ) и 7 по фактам незаконного изготовления оружия и боеприпасов (ст. 223 УК РФ).
За период проведения операции сотрудниками УФСВНГ РФ по УР совместно с участковыми уполномоченными полиции МВД по УР проверено 474 владельца гражданского оружия, выявлено 34 административных правонарушения, изъято 19 единиц оружия, 116 патронов, 5 организаций, занимающихся хранением и реализацией огнестрельного оружия и боеприпасов.