В Удмуртии завершилась оперативно-профилактическая операция «Арсенал»

Опубликована: Сегодня 08:30



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В результате проведенных мероприятий по фактам изъятия оружия и боеприпасов возбуждено 32 уголовных дела, из них: 25 уголовных дел по фактам незаконного хранения, ношения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222 УК РФ) и 7 по фактам незаконного изготовления оружия и боеприпасов (ст. 223 УК РФ).За период проведения операции сотрудниками УФСВНГ РФ по УР совместно с участковыми уполномоченными полиции МВД по УР проверено 474 владельца гражданского оружия, выявлено 34 административных правонарушения, изъято 19 единиц оружия, 116 патронов, 5 организаций, занимающихся хранением и реализацией огнестрельного оружия и боеприпасов.