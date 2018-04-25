Неожиданную опасность алкоголя выявили ученые

Опубликована: Сегодня 09:32



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Всего в исследовании специалистов участвовало 1044 человека в возрасте 55–78 лет. У людей были взяты образцы микрофлоры полости рта. При этом учёные брали для сравнения видовой состав бактерий у 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих испытуемых.Выяснилось, что после употребления спиртных напитков в человеческом организме увеличивалось количество Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria.Отмечается, что Bacteroidales могут спровоцировать воспалительные, гнойные заболевания и стать причиной развития злокачественных опухолей. Actinomyces способны вызывать актиномикоз и эндокардит. В то же время Neisseria несут в себе риск гонореи и менингита.