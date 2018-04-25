До 20 лет заключения грозит жителю Удмуртии, который изнасиловал 9-летнюю девочку

Опубликована: Сегодня 10:39

фото: smolensk-i.ru
В суд передано уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сарапульского района, обвиняемого по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее судимый мужчина вечером увидел на лице незнакомую 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой. Злоумышленник подошел к ней, выхватил из ее кармана мобильный телефон и ударил по голове. Затем он завел школьницу в нежилой дом, где «совершил в отношении малолетней потерпевшей сексуальное насилие».


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