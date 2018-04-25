До 20 лет заключения грозит жителю Удмуртии, который изнасиловал 9-летнюю девочку

Опубликована: Сегодня 10:39



фото: smolensk-i.ru фото: smolensk-i.ru

Ранее судимый мужчина вечером увидел на лице незнакомую 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой. Злоумышленник подошел к ней, выхватил из ее кармана мобильный телефон и ударил по голове. Затем он завел школьницу в нежилой дом, где «совершил в отношении малолетней потерпевшей сексуальное насилие».