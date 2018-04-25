Житель Удмуртии оборудовал в подвале дома лабораторию для выращивания конопли

Опубликована: Сегодня 11:46



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При проведении обыска по месту жительства задержанного в Як-Бодьинском районе оперативники обнаружили в подвале частного дома помещение, используемое для культивирования растения «конопля» в искусственных условиях. В нарколаборатории была установлена автоматическая панель управления, отвечающая за своевременную подачу полива, вентиляции и освещения.В ходе обыска полицейскими изъято наркотическое средство «марихуана» массой 44 грамма и почти 7 килограммов наркосодержащего растения «конопля». Кроме того, изъято оборудование, используемое для культивирования наркосодержащих растений (лампы, вентиляторы, датчики, вытяжка, нагреватели, горшки).Задержанный пояснил, что коноплю он выращивал в искусственных условиях в течение года с целью дальнейшего изготовления наркотического средства «марихуана». Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет.