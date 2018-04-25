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Неопытный водитель спровоцировал ДТП на ул. П. Берша в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:53 В Ижевске неопытный водитель отечественной легковушки стал виновником аварии. ДТП произошло накануне, 24 апреля, около 18:27, напротив дома № 32 по ул. П. Берша.
Водитель автомобиля «ВАЗ» - молодой человек, 1998 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет один год), при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Hyundai» под управлением мужчины, 1957 года рождения. В результате столкновения водитель «ВАЗа» получил травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям - новичкам: будьте максимально внимательными и осторожными на дороге! В поездках необходимо не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.