Неопытный водитель спровоцировал ДТП на ул. П. Берша в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:53

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске неопытный водитель отечественной легковушки стал виновником аварии. ДТП произошло накануне, 24 апреля, около 18:27, напротив дома № 32 по ул. П. Берша.

Водитель автомобиля «ВАЗ» - молодой человек, 1998 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет один год), при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Hyundai» под управлением мужчины, 1957 года рождения. В результате столкновения водитель «ВАЗа» получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям - новичкам: будьте максимально внимательными и осторожными на дороге! В поездках необходимо не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.


Теги
полиция Москва бизнес пенсия Малая Пурга розыск СМИ транспорт ИжГТУ здоровье футбол МЧС ремонт банк терроризм ДТП США депутат медицина Россия мода прокуратура вода Украина музыка технологии промышленность лес армия МВД Новый год/Рождество долг правительство дети Сарапул ЖКХ суд Александр Волков Владимир Путин преступление конкурс алкоголь занятость ветеран Голливуд семья безопасность штраф наркотики фестиваль пожар погода СКП выборы самолет ГЖД строительство рейтинг туризм хоккей Госсовет УР телевидение свадьба ГИБДД природа траур молодежь Ижавто видео Балезино Интернет звезда животные торговля зоопарк Можга оружие Воткинск Игра праздник выставка инвалид религия убийство спортсмен Удмуртия физкультура образование Завьялово бюджет школа Ижевск кино Дмитрий Медведев творчество Ува Глазов дороги финансы пристав
Все теги
Яндекс.Погода