Неопытный водитель спровоцировал ДТП на ул. П. Берша в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:53



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ВАЗ» - молодой человек, 1998 года рождения (стаж управления транспортными средствами составляет один год), при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Hyundai» под управлением мужчины, 1957 года рождения. В результате столкновения водитель «ВАЗа» получил травмы.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям - новичкам: будьте максимально внимательными и осторожными на дороге! В поездках необходимо не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.