Приставы Удмуртии рассказали жизненные истории должников

Опубликована: Сегодня 14:11



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На другого жителя с. Завьялово подействовало наложение ареста на автомобиль, который предварительно был оценён в 300 тыс рублей. Мужчина переписал транспортное средство на взыскателя, производство окончено в связи с его фактическим исполнением.А вот должница по алиментам всячески пыталась скрыть от судебного пристава-исполнителя свой автомобиль. Но в ходе розыскных мероприятий установлено, что женщина повторно вышла замуж, взяла фамилию супруга, а транспортное средство и водительское удостоверение не поменяла. В результате, автомобиль арестован, а гражданка ограничена в праве управления транспортным средством.Всего в 2018 году вынесено 17,6 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из РФ. Благодаря применению данной меры 966 жителей Удмуртии полностью рассчитались с долгами, выплатив взыскателям порядка 124 млн рублей. В том числе, чтобы иметь возможность выехать за границу, 14 граждан исполнили свой родительский долг, перечислив в пользу своих детей более 1,5 млн рублей по алиментным обязательствам.534 нерадивых родителя привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, дознавателями Управления возбуждено 195 уголовных дел.