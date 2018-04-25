Директором ижевского цирка назначен бывший замруководителя администрации главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:33



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До назначения на пост директора цирка Андрей Сергееви занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики - начальника управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления.Предыдущим руководителем цирка в Ижевске был Хазби Майрамукаев. Он сменил на этом посту Дмитрия Иванова, назначенного генеральным директором Росгосцирка.родился 24 октября 1959 года в г. Ижевске Удмуртской АССР. Образование высшее. В 1982 году окончил Удмуртский государственный университет, специальность история. В 1998 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность государственное и муниципальное управление.Лещинский А.С. награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной грамотой Удмуртской Республики, Почетными грамотами Правительства Удмуртской Республики, медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы»; юбилейной медалью «75 лет ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО», медалью «В память 200-летия Минюста России», нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики», благодарностью Президента Удмуртской Республики.1982-1986 гг. - инженер-технолог отдела 317, техник-технолог, сменный мастер механосборочного цеха № 254 ПО «Ижмаш», г.Ижевск1986 г. - учитель истории средней школы № 22 г.Ижевска1986-1988 гг. - ассистент кафедры истории КПСС и научного коммунизма Ижевского сельскохозяйственного института Удмуртской АССР1988-1989 гг. - директор Центрального государственного архива Удмуртской АССР г.Ижевск1989-1990 гг. - ассистент кафедры истории КПСС и научного коммунизма Ижевского сельскохозяйственного института Удмуртской АССР1990-1993 гг. - заместитель директора по научной работе Гуманитарного лицея г.Ижевска1993-1995 гг. - заместитель директора по научно-методической работе Гуманитарно-юридического лицея № 86 г.Ижевска1995-1997 гг. - начальник отдела социального комплекса Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, г.Ижевск1997-2001 гг. - первый заместитель председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, г.Ижевск2001-2006 гг. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, г.Ижевск2006-2007 гг. - первый заместитель Председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и спорту, г.Ижевск2007-2014 гг. - исполнительный директор Ассоциации образовательных учреждений «Международный Восточно-Европейский университет», первый проректор Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики г.Ижевск2014-2018 - заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - начальник Управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления.