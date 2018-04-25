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В Глазове задержали двоих жителей Екатеринбурга, грабивших пенсионерок
Опубликована: Сегодня 16:49 В дежурную часть полиции Глазова обратилась 79-летняя пенсионерка и рассказала о совершенном в отношении нее грабеже. К ней в квартиру постучался молодой человек и предложил посмотреть имеющиеся у него на продажу бытовые приборы. Женщина впустила его внутрь.
Собираясь приобрести в личное пользование один из приборов, пенсионерка достала портмоне, и тут злоумышленник выхватил из ее рук кошелек и скрылся. При этом на месте преступления молодой человек оставил технику, с которой позже правоохранители сняли отпечатки пальцев.
Спустя несколько часов в отдел полиции с аналогичным заявлением обратилась еще одна пенсионерка, 85-летняя жительница Глазова.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два 22-летних жителя Екатеринбурга. Изъятые с мест преступлений отпечатки пальцев совпали с отпечатками пальцев задержанных. Также потерпевшие уверенно опознали молодых людей, совершивших хищения.
По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.