В Глазове задержали двоих жителей Екатеринбурга, грабивших пенсионерок

Опубликована: Сегодня 16:49



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Собираясь приобрести в личное пользование один из приборов, пенсионерка достала портмоне, и тут злоумышленник выхватил из ее рук кошелек и скрылся. При этом на месте преступления молодой человек оставил технику, с которой позже правоохранители сняли отпечатки пальцев.Спустя несколько часов в отдел полиции с аналогичным заявлением обратилась еще одна пенсионерка, 85-летняя жительница Глазова.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два 22-летних жителя Екатеринбурга. Изъятые с мест преступлений отпечатки пальцев совпали с отпечатками пальцев задержанных. Также потерпевшие уверенно опознали молодых людей, совершивших хищения.По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.