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В зоопарке Удмуртии появилась на свет обезьянка из семейства бурых капуцинов
Опубликована: 25 Апреля 2018 г. 18:03 Сотрудники ижевского зоопарка рассказали про двойную радость в вольере бурых капуцинов. Совсем недавно в доме обезьян полностью обновился интерьер, появилось много новых развлечений, мест для отдыха, прыгания, бегания и лазанья по канатам и лианам, преобразились стены и пол. А не так давно здесь произошло прибавление в семействе.
У папы по кличке Ушастик и мамы Бекки появилось неотразимое чудо - малыш. Маленькая обезьянка появилась на свет 13 марта. Сейчас ей чуть больше полутора месяцев. Пол крохи еще не известен, так как малыш еще совсем мал и предпочитает постоянно находиться рядом с мамой.
Как только придет время, и обезьянка начнет самостоятельно передвигаться, сотрудники зверинца определят пол малышки, и тогда же выберут подходящую кличку.
С момента рождения обезьянка постоянно находится в вольере, так что внимание и любопытство посетителей ни сколько ее не стесняют, а даже наоборот, смотреть на людей со стороны вольера ей кажется очень занимательным действом. День за днем кроха растет и набирается все новых познаний. Сотрудники зоопарка говорят, что малыш – копия папочка, у обезьянки также очаровательно торчат ушки.
Полюбоваться и понаблюдать за обезьянкой можно ежедневно в павильоне «Страна обезьян».
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