В зоопарке Удмуртии появилась на свет обезьянка из семейства бурых капуцинов

Опубликована: 25 Апреля 2018 г. 18:03

фото: vk.com/club_udm_zoo
Сотрудники ижевского зоопарка рассказали про двойную радость в вольере бурых капуцинов. Совсем недавно в доме обезьян полностью обновился интерьер, появилось много новых развлечений, мест для отдыха, прыгания, бегания и лазанья по канатам и лианам, преобразились стены и пол. А не так давно здесь произошло прибавление в семействе.

У папы по кличке Ушастик и мамы Бекки появилось неотразимое чудо - малыш. Маленькая обезьянка появилась на свет 13 марта. Сейчас ей чуть больше полутора месяцев. Пол крохи еще не известен, так как малыш еще совсем мал и предпочитает постоянно находиться рядом с мамой.

Как только придет время, и обезьянка начнет самостоятельно передвигаться, сотрудники зверинца определят пол малышки, и тогда же выберут подходящую кличку.

С момента рождения обезьянка постоянно находится в вольере, так что внимание и любопытство посетителей ни сколько ее не стесняют, а даже наоборот, смотреть на людей со стороны вольера ей кажется очень занимательным действом. День за днем кроха растет и набирается все новых познаний. Сотрудники зоопарка говорят, что малыш – копия папочка, у обезьянки также очаровательно торчат ушки.

Полюбоваться и понаблюдать за обезьянкой можно ежедневно в павильоне «Страна обезьян».



Загрузка...
Теги
хоккей природа дороги СКП религия музыка зоопарк физкультура долг инвалид Балезино ДТП выставка МВД ГЖД полиция медицина технологии образование ИжГТУ ЖКХ Новый год/Рождество лес свадьба Интернет мода кино штраф траур США самолет фестиваль рейтинг строительство праздник правительство суд звезда торговля преступление бюджет Воткинск погода прокуратура видео финансы туризм пенсия конкурс семья Ижавто телевидение здоровье оружие молодежь занятость Украина алкоголь пожар бизнес выборы Дмитрий Медведев Госсовет УР школа Малая Пурга банк Ижевск Голливуд вода Москва убийство Завьялово наркотики ветеран розыск футбол терроризм промышленность МЧС ремонт дети Глазов депутат Владимир Путин армия пристав Удмуртия Россия безопасность СМИ транспорт животные Игра Сарапул спортсмен творчество Можга Ува Александр Волков ГИБДД
Все теги
Яндекс.Погода