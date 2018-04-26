В зоопарке Удмуртии появилась на свет обезьянка из семейства бурых капуцинов

Опубликована: 25 Апреля 2018 г. 18:03



фото: vk.com/club_udm_zoo фото: vk.com/club_udm_zoo

У папы по кличке Ушастик и мамы Бекки появилось неотразимое чудо - малыш. Маленькая обезьянка появилась на свет 13 марта. Сейчас ей чуть больше полутора месяцев. Пол крохи еще не известен, так как малыш еще совсем мал и предпочитает постоянно находиться рядом с мамой.Как только придет время, и обезьянка начнет самостоятельно передвигаться, сотрудники зверинца определят пол малышки, и тогда же выберут подходящую кличку.С момента рождения обезьянка постоянно находится в вольере, так что внимание и любопытство посетителей ни сколько ее не стесняют, а даже наоборот, смотреть на людей со стороны вольера ей кажется очень занимательным действом. День за днем кроха растет и набирается все новых познаний. Сотрудники зоопарка говорят, что малыш – копия папочка, у обезьянки также очаровательно торчат ушки.Полюбоваться и понаблюдать за обезьянкой можно ежедневно в павильоне «Страна обезьян».