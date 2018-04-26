Под колесами микроавтобуса во время атаки в Торонто пострадала жительница Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:23

Россиянка, пострадавшая во время атаки в Торонто, оказалась ветераном ВОВ, сообщает РЕН ТВ, пострадавшая — 90-летняя Александра Кожевникова.

Женщина приехала в Торонто из Ижевска. По предварительным данным, в годы Великой Отечественной войны Александра Кожевникова трудилась на заводе. Таким образом, она стала ветераном труда.

Ранее СМИ сообщали о том, что среди пострадавших есть россиянка. Однако МИД РФ заявил, что не подтверждает данную информацию. По предварительным данным, в момент наезда у женщины был при себе паспорт гражданки Канады. Вероятно, она имеет двойное гражданство.



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