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В Удмуртии депутата задержали при получении взятки
Опубликована: Сегодня 09:31 В получении взятки в особо крупном размере признали виновным 65-летнего депутата Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район». Мужчина требовал от представителя коммерческой организации 1,25 млн рублей за лоббирование ее интересов и способствование принятию Советом депутатов ряда решений, выгодных коммерческой организации.
После получения первой части взятки в сумме 120 тыс рублей депутат был задержан сотрудниками МВД по Удмуртской Республике. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,25 млн. рублей.