В Удмуртии депутата задержали при получении взятки

Опубликована: Сегодня 09:31



фото: cheltv.ru фото: cheltv.ru

После получения первой части взятки в сумме 120 тыс рублей депутат был задержан сотрудниками МВД по Удмуртской Республике. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,25 млн. рублей.