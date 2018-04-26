В Удмуртии депутата задержали при получении взятки

Опубликована: Сегодня 09:31

фото: cheltv.ru
В получении взятки в особо крупном размере признали виновным 65-летнего депутата Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район». Мужчина требовал от представителя коммерческой организации 1,25 млн рублей за лоббирование ее интересов и способствование принятию Советом депутатов ряда решений, выгодных коммерческой организации. 

После получения первой части взятки в сумме 120 тыс рублей депутат был задержан сотрудниками МВД по Удмуртской Республике. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,25 млн. рублей.


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