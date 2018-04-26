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Сны жителей Ижевска сбываются
Опубликована: Сегодня 10:43 Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили тысячу жителей Ижевска и выяснили, сбываются ли их сны.
Так, 47% опрошенных рассказали, что иногда то, что происходит во сне, повторяется потом в точности на яву. «Часто у меня случаются дежавю, однако, я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства» - поделилась Светлана.
35% не верят, что сны могут претворяться в жизнь, наоборот - события в повседневной жизни провоцируют события в сновидениях.
10% респондентов наблюдают, что очень часто сбываются толкования сонников - книг с толкованиями снов.
Оставшиеся сообщили, что вообще не видят сны по ночам.