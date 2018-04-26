Сны жителей Ижевска сбываются

Опубликована: Сегодня 10:43



фото: e-searching.net фото: e-searching.net

Так, 47% опрошенных рассказали, что иногда то, что происходит во сне, повторяется потом в точности на яву. «Часто у меня случаются дежавю, однако, я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства» - поделилась Светлана.35% не верят, что сны могут претворяться в жизнь, наоборот - события в повседневной жизни провоцируют события в сновидениях.10% респондентов наблюдают, что очень часто сбываются толкования сонников - книг с толкованиями снов.Оставшиеся сообщили, что вообще не видят сны по ночам.