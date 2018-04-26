Приставы Удмуртии уничтожат квадрокоптер и электронные гаджеты

Опубликована: Сегодня 11:50

фото: r18.fssprus.ru
Одним из направлений деятельности ФССП России является передача контрафактной и конфискованной продукции на уничтожение. В большинстве случаев такая продукция уже бывает изъята сотрудниками правоохранительных органов, после проведения экспертизы суд выносит решение об уничтожении данного имущества, в ФСП поступает исполнительный лист, и судебный пристав возбуждает исполнительное производство. А вот непосредственно уничтожением продукции занимается специальная подрядная организация под контролем Росимущества.

Сотрудниками службы судебных приставов в рамках исполнительных производств изымаются предметы, использовавшиеся для совершения преступлений, а также бензопилы, резиновые лодки, мобильные телефоны и прочее. Но вот квадракоптер появился в этом списке впервые.

Некий гражданин планировал доставить осужденным в колонию партию сотовых телефонов с помощью квадрокоптера. Мужчину задержали у основного ограждения учреждения при попытке доставки запрещенных предметов, а именно 12 сотовых телефонов, сим-карт, 9 зарядных устройств, USB-кабелей и электронного планшета. Изъятые квадракоптер и запрещённые предметы на данный момент находятся в службе судебных приставов, и в ближайшие дни будут переданы в Росимущество для дальнейшей утилизации.

Помимо квадракоптера будет уничтожены также просроченное спортивное питание, изъятое из ижевского клуба, и партия кепок с символикой FiFA, которые пытались реализовать в можгинском магазине.

С начала года УФССП России по Удмуртской Республике передано на утилизацию 24 439 предмета и 861 единица спиртосодержащей продукции.


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