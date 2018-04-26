Приставы Удмуртии уничтожат квадрокоптер и электронные гаджеты

Опубликована: Сегодня 11:50



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

Сотрудниками службы судебных приставов в рамках исполнительных производств изымаются предметы, использовавшиеся для совершения преступлений, а также бензопилы, резиновые лодки, мобильные телефоны и прочее. Но вот квадракоптер появился в этом списке впервые.Некий гражданин планировал доставить осужденным в колонию партию сотовых телефонов с помощью квадрокоптера. Мужчину задержали у основного ограждения учреждения при попытке доставки запрещенных предметов, а именно 12 сотовых телефонов, сим-карт, 9 зарядных устройств, USB-кабелей и электронного планшета. Изъятые квадракоптер и запрещённые предметы на данный момент находятся в службе судебных приставов, и в ближайшие дни будут переданы в Росимущество для дальнейшей утилизации.Помимо квадракоптера будет уничтожены также просроченное спортивное питание, изъятое из ижевского клуба, и партия кепок с символикой FiFA, которые пытались реализовать в можгинском магазине.С начала года УФССП России по Удмуртской Республике передано на утилизацию 24 439 предмета и 861 единица спиртосодержащей продукции.