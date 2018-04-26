Дорожные полицейские разыскивают родственников попавшей под колеса автомобиля пенсионерки

Опубликована: Сегодня 13:04



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По информации 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, 22 апреля 2018 года, около 21:51, напротив дома № 79 по улице М.Горького произошло ДТП.Водитель автомобиля «ЗАЗ», молодой человек 1995 года рождения, сбил пешехода – неустановленную пожилую женщину, возрастом примерно 86 лет. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и сейчас находится в медучреждении.Всех, кто располагает информацией о родственниках и знакомых пострадавшей в результате ДТП пожилой женщины, убедительно просят обратиться в дежурную часть ГИБДД МВД по УР по тел. 415-700, 415-701.