Дорожные полицейские разыскивают родственников попавшей под колеса автомобиля пенсионерки

Опубликована: Сегодня 13:04

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают родственников пенсионерки, попавшей в Ижевске под колеса автомобиля.

По информации 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, 22 апреля 2018 года, около 21:51, напротив дома № 79 по улице М.Горького произошло ДТП. 

Водитель автомобиля «ЗАЗ», молодой человек 1995 года рождения, сбил пешехода – неустановленную пожилую женщину, возрастом примерно 86 лет. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и сейчас находится в медучреждении.

Всех, кто располагает информацией о родственниках и знакомых пострадавшей в результате ДТП пожилой женщины, убедительно просят обратиться в дежурную часть ГИБДД МВД по УР по тел. 415-700, 415-701.


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