Ижевчанин с севастопольцем на пару купили 5 кг синтетических наркотиков

Опубликована: Сегодня 14:22



фото: orinfo.ru фото: orinfo.ru

Наркотик злоумышленники намеревались сбыть на территории Ижевска, однако были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике - первый на территории Завьяловского района, второй - в Севастополе.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Завьяловский районный суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.