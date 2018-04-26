|
Ижевчанин с севастопольцем на пару купили 5 кг синтетических наркотиков
Опубликована: Сегодня 14:22 За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупной размере перед судом предстанут житель Ижевска и житель Республики Крым. В сентябре 2017 года каждый из них находился на своей родине, и они через интернет совместно приобрели у неустановленного следствием лица синтетический наркотик весом более 5 кг, что является особо крупным размером.
Наркотик злоумышленники намеревались сбыть на территории Ижевска, однако были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике - первый на территории Завьяловского района, второй - в Севастополе.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Завьяловский районный суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.