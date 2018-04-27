Рекреационные зоны в Ижевске обработают от клещей после майских праздников

Опубликована: Сегодня 09:32



фото: stopvreditelyam.ru фото: stopvreditelyam.ru

По его словам, обработка территорий начнется после майских праздников. По итогам обращений жителей в 2018 году в этом году дополнительной обработке подвергнутся площади с наибольшей активностью клещей.По данным прошлого года, примерно каждый 25 клещ заражен энцефалитом, а каждый 3 клещ - боррелиозом. Жителям республики необходимо помнить, что в случае укуса следует немедленно обратится за медицинской помощью. С начала года в республике от кровососов пострадали уже 7 человек.