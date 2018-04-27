Рекреационные зоны в Ижевске обработают от клещей после майских праздников

Опубликована: Сегодня 09:32

фото: stopvreditelyam.ru
Около 2 тыс. га рекреационных зон в Ижевске пройдут санитарную обработку от клещей. Как пишет информагентство Сусанин, об этом журналистам рассказал ведущий специалист-эксперт отдела профилактики Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Виктор Ворончихин.

По его словам, обработка территорий начнется после майских праздников. По итогам обращений жителей в 2018 году в этом году дополнительной обработке подвергнутся площади с наибольшей активностью клещей.

По данным прошлого года, примерно каждый 25 клещ заражен энцефалитом, а каждый 3 клещ - боррелиозом. Жителям республики необходимо помнить, что в случае укуса следует немедленно обратится за медицинской помощью. С начала года в республике от кровососов пострадали уже 7 человек.


Теги
МВД безопасность армия туризм животные терроризм ветеран ГЖД Украина СКП суд МЧС траур природа лес кино дети мода музыка Воткинск Москва оружие Малая Пурга творчество спортсмен молодежь свадьба депутат полиция транспорт Ува Глазов Игра прокуратура бизнес промышленность Голливуд рейтинг Госсовет УР ГИБДД семья убийство США пристав здоровье технологии бюджет штраф школа праздник Дмитрий Медведев Можга ИжГТУ ремонт телевидение банк ЖКХ образование погода Ижавто Ижевск пенсия алкоголь самолет Удмуртия правительство медицина финансы религия выборы хоккей Сарапул инвалид строительство Владимир Путин торговля наркотики вода выставка футбол ДТП Россия розыск СМИ занятость дороги пожар Завьялово видео Интернет преступление фестиваль Александр Волков конкурс зоопарк Новый год/Рождество звезда долг Балезино физкультура
Все теги
Яндекс.Погода