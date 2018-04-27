В Ижевске сторож автостоянки сдал чужую иномарку на разбор

Опубликована: Сегодня 10:38

фото: vzliotnaya.ru
В Ижевске 28-летний сторож автостоянки подозревается в краже одного из охраняемых им автомобилей. Ранее судимый мужчина вновь может потерять свободу на срок до 6 лет.

По версии следствия, в 2015 году потерпевший поставил на платную стоянку принадлежащий ему автомобиль «Фольксваген». Вскоре мужчина заболел, поэтому очень долго не забирал автомобиль и не платил за стоянку. Спустя два года сторож стоянки сдал иномарку на авторазбор, а деньги потратил на личные нужды. Ущерб составил более 350 тыс рублей.


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