В Ижевске сторож автостоянки сдал чужую иномарку на разбор

Опубликована: Сегодня 10:38



фото: vzliotnaya.ru фото: vzliotnaya.ru

По версии следствия, в 2015 году потерпевший поставил на платную стоянку принадлежащий ему автомобиль «Фольксваген». Вскоре мужчина заболел, поэтому очень долго не забирал автомобиль и не платил за стоянку. Спустя два года сторож стоянки сдал иномарку на авторазбор, а деньги потратил на личные нужды. Ущерб составил более 350 тыс рублей.