В Ижевске водитель «Инфинити» насмерть сбил подростка на пешеходном переходе

Опубликована: Сегодня 11:48



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

16-летний школьник переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил водитель автомобиля «Инфинити» - молодой человек, 1990 года рождения. В результате наезда подросток скончался на месте.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: приближаясь кнерегулируемому пешеходному переходу, вы обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.Пешеходы на нерегулируемых переходах могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.