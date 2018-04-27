|
В Ижевске водитель «Инфинити» насмерть сбил подростка на пешеходном переходе
Опубликована: Сегодня 11:48 В Ижевске подросток скончался после наезда иномарки. ДТП произошло накануне, 26 апреля, около 21:40, напротив дома № 246 по ул. К. Маркса.
16-летний школьник переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил водитель автомобиля «Инфинити» - молодой человек, 1990 года рождения. В результате наезда подросток скончался на месте.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: приближаясь к
нерегулируемому пешеходному переходу, вы обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
Пешеходы на нерегулируемых переходах могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.